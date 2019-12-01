Reducir la jornada laboral es saldar una deuda histórica con las y los trabajadores: Araceli Saucedo Reyes

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2026.- Con su voto a favor y el trabajo en comisiones, la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, respaldó la aprobación en el Senado de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima a 40 horas semanales, marcando un avance trascendental en materia de justicia laboral y derechos humanos.

La reforma establece que por cada seis días de trabajo las personas deberán gozar de al menos un día de descanso pagado, reforzando el derecho al descanso digno. Asimismo, prevé en sus artículos transitorios que la reducción de la jornada se aplique de manera gradual entre 2026 y 2030, garantizando una transición responsable que evite afectaciones económicas o laborales.

En cuanto al trabajo extraordinario, el dictamen fija un límite de 12 horas extra por semana, con pago del 100 por ciento adicional, y determina que cualquier exceso deberá remunerarse con un 200 por ciento más, como medida para evitar abusos. También prohíbe el trabajo extraordinario a menores de 18 años y establece con claridad que la reducción de la jornada no podrá ser utilizada para disminuir salarios, prestaciones ni derechos adquiridos.

Araceli Saucedo Reyes subrayó que esta reforma responde a una deuda histórica con la clase trabajadora, en un país que durante décadas ha mantenido una de las jornadas más extensas entre los países de la OCDE. “Más horas de trabajo no han significado mayor bienestar, pero sí mayores costos en salud, estrés y desigualdad. Hoy damos un paso firme para proteger la vida, la dignidad y el descanso como pilares del trabajo digno”.

La legisladora destacó el impacto positivo que tendrá esta reforma para las mujeres, quienes enfrentan una doble jornada entre el empleo remunerado y el trabajo de cuidados no remunerado.

Señaló que una jornada más corta permitirá avanzar hacia una mayor igualdad, al brindar mejores condiciones para equilibrar responsabilidades laborales y familiares, reducir brechas y ampliar oportunidades de desarrollo profesional.

Finalmente, la senadora michoacana reiteró que esta transformación no es un simple ajuste de horario, sino un cambio estructural que requiere coordinación entre el Estado, el sector productivo y las y los trabajadores. “Votar a favor es apostar por un modelo laboral más justo, más humano y más social, donde el trabajo esté al servicio de la vida y no al revés”, concluyó.