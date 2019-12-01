Reduce sus operaciones la empresa Mitsubishi Motors en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:23:48
San Juan del Río, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- El secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete Tercero, confirmó que la empresa Mitsubishi Motors redujo sus operaciones en San Juan del Río debido a una caída en la demanda internacional de motores para trenes de metro.

La compañía decidió cerrar una de sus líneas de producción y trasladarla a China como parte de un proceso de consolidación global. “No es una situación motivada por Querétaro, sino más que nada por una condición del mercado”.

Como consecuencia, alrededor de 100 trabajadores fueron despedidos. El funcionario estatal señaló que se establecerán acercamientos con el personal afectado para explorar opciones de reubicación laboral. 

“Son movimientos que todos los días se enfrentan en el mercado laboral. A veces se contrata, a veces se da de baja. Llama la atención por tratarse de Mitsubishi, que sigue invirtiendo en Querétaro”.

Este anuncio se suma al de la empresa Michelin, que recientemente inició un proceso de reducción de operaciones y recorte de personal en la entidad, convirtiéndose en la segunda compañía en tomar esta medida en lo que va del año.

Noventa Grados
