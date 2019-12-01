Reducción de población en Apatzingán alcanza el 30%, según la alcaldesa Fanny Arreola

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- La población de Apatzingán ha disminuido en un 30%, las comunidades de El Alcalde, Acatlán y Las Bateas entre las más afectadas, reconoció la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo.

Detalló que en el caso de Las Bateas, de alrededor de 60 casas habitadas hace unos años, al día de hoy están ocupadas no más de 15.

"Muchos deciden ya no regresar, no solo por el tema de inseguridad, sino también por la falta de oportunidades, con este tema del precio del dólar, con la escasez del empleo, que es una coyuntura que atraviesa no solo el municipio de Apatzingán, sino que atravesamos a nivel nacional e internacional, la caída de los precios en múltiples factores... Nuestros jóvenes muchos ya no desean dedicarse al campo y por lo tanto ya no regresan", comentó la alcaldesa de extracción morenista.

La ex diputada local destacó que la cabecera municipal ha mantenido su población debido al éxodo desde las comunidades rurales, pero que estas últimas han sufrido una notable disminución.

"En el caso de la cabecera municipal se ha mantenido porque de las comunidades rurales migran a la cabecera, entonces eso hace que la población más o menos se mantenga estable", explicó.

Mencionó que la inseguridad y la falta de oportunidades laborales son factores que contribuyen a que los habitantes de las comunidades rurales decidan no regresar a sus lugares de origen.