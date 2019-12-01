Redobla Ooapas acciones por lluvias: Adolfo Torres

Redobla Ooapas acciones por lluvias: Adolfo Torres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:07:22
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Morelia, Michoacán; 06 de julio de 2026.- Ante el incremento de reportes que se registra durante la temporada de lluvias, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene un despliegue permanente de sus cuadrillas operativas para brindar atención oportuna a la ciudadanía y fortalecer la infraestructura hidráulica de la capital michoacana.

El director general del Organismo, Adolfo Torres Ramírez, reconoció el compromiso y esfuerzo del personal operativo, que diariamente recorre distintos puntos de la ciudad para atender los reportes de la población.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, coladeras y redes de drenaje, ya que los residuos provocan taponamientos que dificultan el desalojo del agua de lluvia y aumentan el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Diariamente, brigadas de atención a fugas, alcantarillado y bacheo trabajan de manera coordinada para reparar averías, dar mantenimiento a la red sanitaria y rehabilitar las vialidades intervenidas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y reducir las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio.

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