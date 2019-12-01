Redistribuirán patrullajes por vacaciones para prevenir robos en viviendas y escuelas de Celaya

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 20:27:13

Celaya, Guanajuato, a 10 de julio de 2026.- El inicio del periodo vacacional de verano llevará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a modificar su estrategia de vigilancia en el municipio, con el objetivo de fortalecer la prevención de robos en casas habitación y planteles educativos, luego de que las estadísticas reflejaron un ligero incremento de este delito durante julio y agosto.

De acuerdo con información de la dependencia, en el verano de 2024 se contabilizaron 59 robos a casa habitación, mientras que en el mismo bimestre de 2025 la cifra ascendió a 63 casos, lo que representa un aumento del cuatro por ciento.

Ante este panorama, el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que, al concluir las actividades escolares, las unidades que normalmente brindan vigilancia en los horarios de entrada y salida de estudiantes serán destinadas a reforzar los recorridos preventivos en colonias y escuelas que permanecerán sin actividad.

"Vamos a trabajar principalmente en las tardes y en las noches, cuando las escuelas se encuentran solas. Ya está programado ese dispositivo y las unidades pasarán continuamente para tener mayor presencia policial", explicó.

El mando policial señaló que otro de los factores indispensables para combatir este delito es que las víctimas presenten denuncias formales, ya que en diversos casos los presuntos responsables son detenidos, pero recuperan su libertad al no existir querellas en su contra.

"Es una invitación a la ciudadanía y a todos los negocios a que tengamos esa cultura de la denuncia. Si no existe denuncia, va a ser muy complicado que estas personas permanezcan detenidas", puntualizó.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, aseguró que la participación ciudadana ha sido determinante para lograr detenciones, especialmente mediante las redes vecinales y los reportes realizados en tiempo real.

"Han dado excelentes resultados las redes vecinales. Nos han llegado reportes de vecinos que alertan que alguien se está metiendo a una casa; la Policía Municipal atiende la situación y se ha detenido a muchas personas. Sin embargo, estos reportes deben ser oportunos, fidedignos y contar con los elementos suficientes para actuar", comentó.

Por su parte, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, exhortó a la población a mantener la comunicación con las autoridades y fortalecer la colaboración entre vecinos durante las vacaciones, al considerar que esta coordinación es una de las principales herramientas para inhibir los robos.

"Los vecinos nos ayudan, los vecinos nos cuidan. Hoy tienen la seguridad de que en minutos llegaremos", afirmó el alcalde.