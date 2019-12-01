Red sanitaria moderna garantiza mejores condiciones en la colonia López Mateos: Adolfo Torres

Red sanitaria moderna garantiza mejores condiciones en la colonia López Mateos: Adolfo Torres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:34:57
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Morelia, Michoacán, a 05 de abril del 2026.– Con el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias morelianas, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, informó sobre la ejecución de la obra de sustitución de la red sanitaria en la calle Museo de Antropología, en la colonia Adolfo López Mateos.

 

El director del organismo, destacó que esta acción responde a una visión clara de construir infraestructura hidráulica planeada, funcional y duradera, que impacte directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. Subrayó que, en coordinación con el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, se han impulsado obras estratégicas que atienden necesidades reales de la población.

 

“Hoy no solo estamos sustituyendo tuberías, estamos brindando mayor seguridad sanitaria, evitando fugas, colapsos y problemas de salud que afectan directamente a las familias. Estas obras son pensadas para durar y mejorar el entorno donde viven las y los morelianos”, señaló.

 

La obra contempla la instalación de 751 metros lineales de tubería de PVC sanitario serie 25 de 14 pulgadas de diámetro, así como la construcción de 120 nuevas descargas sanitarias, lo que permitirá un mejor funcionamiento del sistema de drenaje en la zona.

 

Con esta intervención, se benefician de manera directa 720 familias, además de impactar positivamente a toda el área circundante, al garantizar un servicio más eficiente, seguro y continuo.

 

El Ooapas reafirma así su compromiso de seguir trabajando en obras que no solo atiendan rezagos históricos, sino que también contribuyan al bienestar integral de la población, mediante acciones coordinadas, planeadas y correctamente ejecutadas.

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