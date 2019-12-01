Recuerdan hermanamiento entre San Miguel de Allende y Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- El subsecretario de Desarrollo Político y Social, de laSecretaría de Gobierno del estado de Querétaro, José Gerardo González Márquez en representación del gobernador Mauricio Kuri González, encabezó el acto de Confraternidad entre los Municipios de Querétaro y San Miguel Allende, Guanajuato para recordar el acto de hermandad que inició hace 215 años.

Un homenaje a mujeres y hombres valientes que ofrendaron su vida en pro del movimiento insurgente.

El fuego simboliza el fulgor con la que nuestro padres fundadores abrazaron la lucha de Independencia, simboliza el sacrificio, la esperanza y el legado. El funcionario estatal rememoró que este evento de confraternidad es parte de nuestra cultura y tradición, es una manifestación única en México, para recordar la gesta heroica que nos dio independencia; en ningún otro punto del país, se tiene el privilegio de remembrar la historia, como lo hacemos este día.

La historia nos dice que un hecho tan sencillo, pero relevante que nos dio una nación libre y soberana, tal como ocurriera en 1810 cuando Ignacio Pérez viajó desde Querétaro hacia San Miguel el Grande a caballo; ese es el acto histórico que nos hermanó, y que hoy nos tiene aquí reunidos, ambos pueblos son parte de la historia de la independencia nacional, dijo.



"Ser parte de la historia, es la que dio lugar a la hermandad profunda que surgió de nuestra lucha común por la libertad; aunque nos separan valles y montañas, de esas veredas por las que caminará Ignacio Pérez, germinó el gran movimiento social que hoy nos permite decir “Patria, Justicia y Libertad”.