Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, advirtió que la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) carece de facultades legales para emitir una convocatoria destinada a renovar la titularidad de la institución para el periodo 2027-2031.

Explicó que el artículo 23 de la Ley Orgánica no contempla dicha atribución y que la facultad de convocar a sesiones del Consejo Universitario no puede confundirse con la autoridad para conducir el proceso de renovación rectoral. Por tanto, señaló que la convocatoria emitida resulta jurídicamente improcedente al contravenir el mecanismo establecido por el Congreso del Estado.

“La ley es muy clara: ni la Rectoría ni el Consejo Universitario pueden atribuirse facultades que legalmente corresponden a la Comisión de Rectoría. Ningún acuerdo interno está por encima de la Ley Orgánica y la autonomía universitaria no significa estar por encima de la ley”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la JUCOPO fue contundente al señalar que ninguna autoridad universitaria puede modificar unilateralmente el procedimiento de renovación ni desconocer las disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo.

“Aquí no hay lugar para interpretaciones a conveniencia. Se debe respetar la ley, las facultades de la Comisión de Rectoría y el derecho de la comunidad nicolaita a tener certeza sobre su futuro institucional. El próximo 8 de enero de 2027, la Universidad Michoacana debe contar con una nueva rectora o rector, designado conforme al procedimiento legal vigente”, concluyó.