Corregidora, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Con una inversión de 100 millones de dólares y la generación de 360 empleos directos, la nueva sucursal de la cadena Costco abrirá sus puertas al público el próximo viernes 4 de diciembre, tras un recorrido previo encabezado por el presidente municipal Josué “Chepe” Guerrero Trápala junto con directivos de la compañía y autoridades estatales.

Durante la visita a las instalaciones ubicadas en Carretera Estatal 411 s/n, Ex Hacienda San Francisco, el alcalde estuvo acompañado por Moisés Sáenz, director general de la empresa en México; Patricia Quiles, directora jurídica de la compañía, y Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado.

“Está por abrir el próximo viernes 4 de diciembre la tienda Costco Corregidora, que para nosotros es muy importante porque representa la confianza de seguir invirtiendo en Corregidora. Está generando más de 360 empleos directos y 100 millones de dólares en toda la derrama económica y el crecimiento que va a tener esta zona. La iniciativa privada sigue confiando y, por supuesto, seguiremos generando las condiciones para que se establezcan más empresas y se generen más empleos”, declaró el edil.

De acuerdo con los datos compartidos durante el recorrido, esta sucursal será la número 44 en México donde opera bajo el formato de club de membresías desde hace más de 34 años y la segunda en el estado de Querétaro, sumando su plantilla de 360 empleos directos a los más de 11 mil colaboradores con los que cuenta la cadena a nivel nacional.

El inmueble contará con más de 15 mil 440 metros cuadrados de piso de venta y un estacionamiento con más de 700 cajones, donde ofrecerá a los socios más de 5 mil 600 productos nacionales e importados, entre ellos artículos de su marca exclusiva Kirkland Signature.

Como atractivo particular de esta apertura en Corregidora, la tienda integrará un Sushi Room, área especializada en comida típica japonesa para llevar con opciones como pokes, nigiris y rollos de sushi, cuyo personal recibió capacitación de especialistas japoneses para aplicar técnicas tradicionales de preparación.

La llegada de esta unidad a Corregidora consolida la expansión comercial y de servicios en el sur de la zona metropolitana de Querétaro, un corredor que en los últimos años ha concentrado desarrollos habitacionales, vialidades y equipamientos orientados a atender la demanda de la población local y de municipios vecinos.

Asimismo, la apertura de este establecimiento se suma a la atracción de capital privado en el sector comercio y servicios, con el reto paralelo de mantener la fluidez vial en torno a la Carretera Estatal 411 y la zona de Ex Hacienda San Francisco ante el aumento esperado en el flujo vehicular a partir del 4 de diciembre.