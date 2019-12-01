¡Récord de bodas en Michoacán! Más de 2 mil parejas unen sus vidas en jornada histórica

Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- El amor se vivió este sábado en Michoacán, con la unión de más de 2 mil parejas que se dieron el “sí, acepto”. Como parte de la campaña "¿Te quieres casar conmigo?", el estado vivió una jornada de celebración simultánea en 33 sedes, consolidando así el compromiso y la seguridad jurídica de cientos de familias michoacanas.

En Morelia, un total de 205 parejas contrajeron nupcias ante el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien dijo que el matrimonio representa una etapa decisiva en la vida de las personas, al garantizar derechos y seguridad legal para las parejas y sus familias. Reconoció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar estas jornadas que permiten a la ciudadanía acceder de manera gratuita a este trámite fundamental.

Por su parte la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, conminó a las parejas a ser ejemplo de trabajo y de dar lo mejor de sí por el bienestar de sus familias y de Michoacán.

En su intervención, el director del Registro Civil, Noel García Cancino, informó que en esta edición se superó la cifra alcanzada en 2025, al concretarse más de 2 mil 90 matrimonios, tanto igualitarios como tradicionales, en todo el estado.

Señaló que la meta para 2026 es ampliar el alcance de las campañas y beneficiar a más michoacanas y michoacanos que presentan alguna irregularidad en su estado civil, a fin de otorgarles certeza jurídica.

Las ceremonias se realizaron de manera simultánea en las distintas regiones de la entidad, donde las y los contrayentes formalizaron su unión ante las autoridades del Registro Civil en un ambiente de fiesta y legalidad.