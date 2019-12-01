Huetamo, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de que las niñas y niños estudien en espacios seguros y dignos, el Gobierno Municipal de Huetamo llevó a cabo la reconstrucción del techo de la Escuela Primaria de Acopeo, que había sufrido daños durante una tormenta y representaba un riesgo para la comunidad escolar.

Los trabajos consistieron en desmontaje de lámina dañada, reconstrucción de los muros de soporte, colocación de estructura nueva, entre otros, con lo que se beneficia directamente a los alumnas, alumnos, docentes y padres de familia de esta comunidad.

Durante la supervision de la obra, el Presidente Municipal destacó que la educación es una prioridad para su administración y que se seguirá trabajando en las escuelas que más lo necesitan, sin distinción.