Reconocimiento a la Franja Aguacatera de Michoacán protege más de 150 mil empleos

Reconocimiento a la Franja Aguacatera de Michoacán protege más de 150 mil empleos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 10:31:07
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Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- La Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán reconoce una región única que da origen a un fruto con características que lo distinguen a nivel nacional e internacional. Este reconocimiento no solo protege el origen del aguacate, sino que salvaguarda la identidad, el patrimonio productivo y una actividad que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

La Franja Aguacatera está integrada por 31 municipios que comparten condiciones geográficas, climáticas y productivas específicas. La combinación de suelos de origen volcánico, altitud, clima y prácticas agrícolas desarrolladas durante décadas permitió identificar este territorio como la zona donde se produce el aguacate cuyas características sustentan la Indicación Geográfica.

La delimitación de esta franja responde a estudios técnicos que demostraron la estrecha relación entre el territorio, las condiciones naturales y el conocimiento acumulado por miles de productores. La Indicación Geográfica reconoce ese vínculo y protege un patrimonio productivo construido durante generaciones, fortaleciendo la identidad de la región y la actividad económica que desarrollan 48 mil productores.

Los municipios que conforman esta región son Acuitzio, Apatzingán, Ario, Charapan, Cotija, Erongarícuaro, Jiménez, Madero, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Pátzcuaro, Peribán, Purépero, Quiroga, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Zacapu, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

La Franja Aguacatera de Michoacán representa más que una zona de producción, es una región donde el territorio, las condiciones naturales y el conocimiento de generaciones de productores han dado forma a una de las agroindustrias más importantes de México.

Noventa Grados
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