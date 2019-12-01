Reconocerá Bedolla a hombres y mujeres artesanas en el 57 Concurso Estatal de Pátzcuaro

Reconocerá Bedolla a hombres y mujeres artesanas en el 57 Concurso Estatal de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 10:15:09
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Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- El próximo domingo 1 de noviembre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla premiará el talento de 113 hombres y mujeres que ponen en alto la riqueza tradicional de Michoacán, quienes participarán en el 57 Concurso Estatal de las Artesanías de Pátzcuaro en el marco de las festividades por la Semana de Noche de Muertos. 

Para este certamen se inscribieron un total de mil 140 personas artesanas con mil 981 piezas tradicionales, en una iniciativa que tiene como objetivo destacar las técnicas ancestrales que preservan las raíces del estado e impulsan la economía local.

El Antiguo Colegio Jesuita albergará la competencia, la cual incluirá la exposición y venta de artesanías representativas de 16 ramas del arte popular michoacano, entre las que destacan textiles, instrumentos de cuerda, alfarería, cobre, madera, laca perfilada, máscaras, cantería, lapidaria, joyería y juguetería. 

En esta edición se repartirá una bolsa de un millón de pesos entre 113 galardones que reconocerán la originalidad, calidad, creatividad y técnica de las mejores piezas tradicionales. 

Ante esto, Ramírez Bedolla hizo una invitación a la población local y a los visitantes foráneos para explorar el Tianguis Artesanal de Pátzcuaro y disfrutar de esta emblemática tradición de gran arraigo para Michoacán.

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