Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 10:39:12

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, junto con mandos y elementos de la Policía Morelia, recibieron reconocimientos por parte de las tiendas Oxxo Femsa, por las labores de seguridad que han cumplido por nuestra ciudad.

Tras agradecer a los representantes de esta cadena comercial, el alcalde subrayó que la Policía Morelia es una institución con cimientos sólidos que -pese al abandono que sufrió en un periodo anterior a su administración- sigue firme y marcando la diferencia en favor de nuestra ciudad.

En ese sentido, Alfonso Martínez expresó que en Morelia se trabaja todos los días, tanto con acciones de construcción de la paz, como las labores de seguridad encabezadas por los hombres y mujeres de la Policía Morelia.

Este trabajo se ha traducido en más estabilidad, turismo y desarrollo para nuestra Morelia, precisó Alfonso Martínez.

El gerente de Plaza Oxxo, Jesús Arriola Espinosa, reconoció que las labores de la Policía Morelia dan mayor seguridad a los trabajadores y comunidades alrededor de estas tiendas.

En tanto que Christian Torres Rodríguez, responsable regional de Seguridad Patrimonial, subrayó que cuando las cosas van bien en nuestra ciudad también es importante decirlo y reconocerlo, como este día se hizo por parte de la cadena comercial.

Finalmente, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, comentó que este tipo de reconocimientos dan aliento a los oficiales para continuar sus labores diarias, así como reconoció la visión del presidente Alfonso Martínez por contar con una policía bien equipada y capacitada para servir a la ciudadanía.