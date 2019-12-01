Reconocen a la Policía Cibernética de Querétaro por su labor en la prevención de delitos digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:29:42

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- Por su destacada labor en la prevención y atención de delitos digitales, la Policía Cibernética Estatal recibió un reconocimiento durante la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Seguridad Ciudadana, por su contribución a la paz y la tranquilidad de la sociedad queretana.

Durante el evento, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), personal de la Policía Cibernética impartió una exposición a alumnas y alumnos.

Sobre las principales funciones de esta área operativa, además de compartir medidas preventivas y resolver dudas de los asistentes.