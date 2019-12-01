Reconocen a activistas con el Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2026.- El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Bienestar en la entidad (Sedebi), reconoció a cuatro integrantes de la comunidad de la diversidad sexual en el marco del Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+, galardón que reconoce a quienes escriben la historia de las disidencias sexogenéricas, transforman el presente y aseguran un futuro en que habrán de respetarse los derechos humanos de las poblaciones sexodiversas.

Así lo apuntó Andrea Janet Serna Hernández, titular de la Sedebi, quien recalcó que el entregar este premio en el contexto nacional y mundial actual, no es un acto protocolario más, sino que representa una postura política y ética del ejecutivo estatal que reconoce las causas de la diversidad a pesar de los embates de la ultraderecha.

En este sentido, recalcó el trabajo de las personas ganadoras: Lucero Barrera Guillén, en la categoría de Promoción; Leslie Claret Zúñiga Caballero, en la categoría de Defensa; Eduardo González Alegre, en la categoría Arte y cultura; y Yulia Lilibeth Romero Madrigal, en la categoría Emprendimiento LGBTTTIQ+.

Andrea Serna subrayó también la necesidad de seguir en la construcción de un Michoacán donde el “ser, estar y amar con libertad no sea un acto de valentía, sino un derecho plenamente garantizado para todas las personas”.