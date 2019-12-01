Reconoce Sindicato de Limpia y Transportes respaldo y apoyo de Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:18:27

Morelia, Michoacán; 1 de diciembre de 2026.- En una clara muestra de respaldo al esfuerzo que diariamente realizan las y los integrantes del Sindicato de Limpia y Transportes de Morelia, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó herramientas y neumáticos para las unidades en donde las y los empleados municipales salen a las calles a mantener limpia la ciudad.

Acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas y el dirigente sindical, Alfonso Alcaraz, el alcalde recordó que desde su primera administración se han impulsado acciones contundentes para mejorar las condiciones laborales de quienes pertenecen al sindicato.

Alfonso Martínez, explicó que la entrega consiste en 149 neumáticos y herramientas para las y los trabajadores, las cuales ayudarán a brindar un mejor servicio en la capital, además de otorgar más seguridad para quienes se desplazan a bordo de los vehículos oficiales.

Por su parte, el líder sindical, Alfonso Alcaraz, comentó que en los momentos de necesidad es cuando se conoce el compromiso de una administración, por lo que el apoyo brindado por el Gobierno de Alfonso Martínez demuestra que su labor es valorada.

A nombre del sindicato, agradeció este gesto y dijo tener certeza de que no están solos pues cuentan con el respaldo del Gobierno de Morelia.