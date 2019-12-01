Reconoce Senado de la República buenas prácticas de Michoacán en derechos sexuales y reproductivos

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) fue reconocida en el Senado de la República por las buenas prácticas impulsadas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. Michoacán fue el único estado del país invitado a compartir sus experiencias en la materia.

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, participó en el foro “Avances y oportunidades en el marco normativo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ciclo de vida de las mujeres”, organizado por la Comisión de Salud del Senado de la República y Colmena Consultora. Las y los asistentes destacaron la participación de Michoacán y las acciones presentadas para fortalecer el ejercicio de estos derechos.

“Debemos seguir trabajando para garantizar la autonomía y libertad de las michoacanas”, expresó Anguiano González, al destacar la importancia de vincular los avances legislativos con políticas públicas integrales que permitan a las mujeres ejercer sus derechos y acceder a la justicia reproductiva.

En este sentido, compartió las acciones que realiza la Seimujer mediante la línea 075, a través de la cual se brinda acompañamiento a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo. Asimismo, llamó a mantener una lucha permanente por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad y en el país.

El encuentro reunió a representantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Mujeres Aliadas A.C. y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes abordaron los avances y retos en autonomía reproductiva, la relevancia de la partería y el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Con estas acciones, la Seimujer refrenda su compromiso de fortalecer la atención y el acompañamiento para que las mujeres, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos con información, autonomía y sin discriminación.