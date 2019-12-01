Reconoce Rodrigo Monsalvo trayectoria y legado de la Unidad K9 de la SSPM El Marqués

Querétaro, Qro., 3 de marzo de 2026.- En un acto solemne, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, encabezó la ceremonia de jubilación de tres elementos caninos policiales y el homenaje póstumo a un cuarto ejemplar, que formaron parte de la Unidad K9 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Durante la ceremonia, se reconoció la trayectoria de los ejemplares y sus manejadores, quienes participaron por hasta 10 años en recorridos de vigilancia preventiva, atención de reportes ciudadanos, operativos especiales y despliegues tácticos, contribuyendo de forma significativa al fortalecimiento de la seguridad en la demarcación.

Asimismo, se destacó públicamente el valor, compromiso, disciplina y entrega de los binomios caninos. En este sentido, el alcalde Rodrigo Monsalvo subrayó el valor operativo y humano de la Unidad Canina K9 de la SSPM El Marqués al señalar:

“A la par de jubilar a estos cuatro elementos caninos, exaltamos la labor, el desempeño y trayectoria de estos binomios especializados. Mi reconocimiento a cada uno de estos ejemplares: Rosco, Tyson, Apollo y Drakko, quienes cumplieron a cabalidad su servicio institucional. Y muy especialmente a sus manejadores, quienes potenciaron sus habilidades con disciplina, adiestramiento y entrenamiento. Por medio de su labor estratégica, esta Unidad K9 no solo demuestra su aportación en tareas de prevención, detección y apoyo, también confirma su contribución fundamental a una seguridad pública profesional y cercana a la ciudadanía”.

Cabe destacar que Rosco (Pastor Belga Malinois), Tyson (Rottweiler), Apollo (Pastor Belga) y Drakko (Pastor Belga Malinois) fueron adiestrados en guardia y protección. Tras concluir su etapa operativa, los ejemplares iniciaron su proceso de retiro digno y fueron adoptados, tras cubrir los procesos internos de la corporación.

Por su parte, el secretario de la SSPM El Marqués, Jorge Luis Barrera Rangel, señaló que, desde el inicio de la presente administración hasta la fecha, la Unidad Canina K9 ha participado en eventos de proximidad con más de 12 mil infancias de la localidad, así como en labores interinstitucionales con la Fiscalía General del Estado y los municipios de la zona metropolitana, en apoyo a la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Al evento acudieron la coordinadora de Gabinete Municipal, Claudia Martínez Guevara; la regidora síndico, Rosario León Giles; el asesor en Políticas Públicas del Estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres; el comandante de la 17 Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández; y el director general del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, Alberto Luna López.

Adicionalmente, se contó con la presencia de las Unidades Caninas de otros municipios como Querétaro, Corregidora y Colón, así como de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro.

De esta manera, la administración municipal honra el legado de lealtad y servicio de la Unidad K9, reconociendo que su labor ha dejado huella en la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.