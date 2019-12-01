Reconoce Reyes Galindo determinación de FGE para consolidar a Michoacán como un estado con mayor seguridad

Reconoce Reyes Galindo determinación de FGE para consolidar a Michoacán como un estado con mayor seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 16:54:40
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- "Con la visión del Fiscal Carlos Torres Piña, se logró plasmar el Plan de Persecución de Delitos en Michoacán; mismo que contiene la participación ciudadana, tecnología de vanguardia e inteligencia, para que ningún delito quede impune y que haya mayor seguridad en nuestro estado", expresó el coordinador del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza. 

En ese contexto,  el líder de la bancada del PT en el Congreso michoacano, reconoció la determinación del titular de la Fiscalía General del Estado para implementar acciones que resulten en un Michoacán más fuerte y con mayor seguridad en todo el territorio de esta entidad. 

"Escuchar los pensamientos y el sentir de la gente de cada región, abona a la recuperación de la confianza del pueblo, y ello, hoy se ve plasmado en el Plan de Persecución de Delitos, pues 
entendemos que la seguridad debe ser el centro de toda acción de gobierno" agregó Reyes Galindo durante la presentación de este documento

Asimismo,  destacó que este documento fuera construido desde la raíz del pensamiento y sentir ciudadano, "en el diseño y elaboración de los ejes de este plan, hubo una gran proximidad con el pueblo,  que busca recuperar la confianza ciudadana en esta institución que es la procuradora de justicia; además, mi reconocimiento en este ejercicio a los distintos actores sociales, sectores productivos, económicos y políticos en cada región del estado", dijo.

Además, mencionó que al haber sido partícipe de los foros para construir este Plan en la región de Apatzingán, tiene la responsabilidad y compromiso de mantenerse vigilante a la hora de la ejecución del documento y revisar que se aplique a cabalidad.

