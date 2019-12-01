Reconoce Reyes Galindo a productores de limón de El Chauz

La Huacana, Michoacán, 12 de abril de 2026.-Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Michoacán, reiteró su respaldo a productores de limón de El Chauz, municipio de La Huacana, en quienes reconoció el gran esfuerzo que realizan diariamente por mantener activa la economía a través de esta actividad agrícola.

"Desde la máxima tribuna del Estado de Michoacán, siempre seré un aliado de la gente trabajadora, y buscaré generar mejores condiciones para ustedes a través de la gestión de programas de apoyo al campo, así como saben y lo han constatado, estoy presente en todo momento en cada una de las comunidades del Distrito 22 para trabajar de la mano", afirmó.

En el marco de la novena edición de la Feria del Limón y del 65 Aniversario del Ejido de El Chauz, el legislador felicitó a esta comunidad por el esfuerzo para ser uno de los principales impulsores de este sistema producto, y destacó los logros que han obtenido en el campo gracias al esfuerzo comunitario y de las autoridades locales.



"Para generar comunidad, hay que tener una razón para mantenernos siempre unidos, y el Chauz es un gran productor de limón, que genera en su gente bienestar, a través del trabajo honesto que día con día se realiza en esta zona de nuestro estado", indicó Reyes Galindo.