Reconoce Pablo Varona trabajo de Humberto Jiménez como coordinador de alcaldes del PRD tras relevarlo en el cargo

Reconoce Pablo Varona trabajo de Humberto Jiménez como coordinador de alcaldes del PRD tras relevarlo en el cargo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:30:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Después de haber sido nombrado por unanimidad como coordinador de alcaldes del PRD, el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada expresó su reconocimiento a Humberto Jiménez Solís, presidente municipal de Los Reyes, por el trabajo que desempeñó durante su cargo en este último año.

“Con mucho gusto y responsabilidad acepté el cargo que mis compañeros presidentes municipales me otorgaron por unanimidad, ser coordinador de los alcaldes de mi partido es un honor. Agradezco la confianza y sepan que estoy listo para trabajar y seguir luchando porque la verdadera democracia siga imperando en nuestros pueblos”, indicó a través de sus redes sociales.

También dijo que como presidentes municipales comparten el mismo objetivo, velar por los intereses de los pueblos, y manifestó, "lo haremos unidos, fortalecidos y enfocados hacia nuestros objetivos".

 


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro
Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro
Aparatoso alcance en avenida Constituyentes en Querétaro
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Comentarios