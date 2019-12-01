Reconoce Pablo Varona trabajo de Humberto Jiménez como coordinador de alcaldes del PRD tras relevarlo en el cargo

Huetamo, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Después de haber sido nombrado por unanimidad como coordinador de alcaldes del PRD, el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada expresó su reconocimiento a Humberto Jiménez Solís, presidente municipal de Los Reyes, por el trabajo que desempeñó durante su cargo en este último año.

“Con mucho gusto y responsabilidad acepté el cargo que mis compañeros presidentes municipales me otorgaron por unanimidad, ser coordinador de los alcaldes de mi partido es un honor. Agradezco la confianza y sepan que estoy listo para trabajar y seguir luchando porque la verdadera democracia siga imperando en nuestros pueblos”, indicó a través de sus redes sociales.

También dijo que como presidentes municipales comparten el mismo objetivo, velar por los intereses de los pueblos, y manifestó, "lo haremos unidos, fortalecidos y enfocados hacia nuestros objetivos".



