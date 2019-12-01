Reconoce Octavio Ocampo iniciativa de Gerardo Olloqui para construir acuerdo territorial entre Jiquilpan y Sahuayo 

Jiquilpan, Michoacán, 06 de noviembre 2026.- Al reconocer el compromiso y la voluntad del alcalde Gerardo Olloqui, de brindar certeza jurídica a las familias jiquilpenses, el diputado local Octavio Ocampo celebró la reciente aprobación del dictamen por el que se determinaron los límites territoriales entre los municipios de Jiquilpan y Sahuayo.

En este sentido, el legislador expuso que este hecho histórico, es una muestra de disposición de los alcaldes y cabildos de Jiquilpan y Sahuayo, quienes privilegiaron el entendimiento y lograron construir un acuerdo que permitiera no sólo la definición de límites territoriales, sino alcanzar logros que han antepuesto el interés y el bienestar de las mayorías.

“Estoy convencido de que los conflictos territoriales no deben convertirse en conflictos políticos ni mucho menos en motivo de confrontación entre comunidades que comparten historia, tradiciones y vínculos sociales y económicos. Hoy Jiquilpan y Sahuayo nos dan un ejemplo de que es posible alcanzar acuerdos cuando se antepone el interés colectivo ante cualquier diferencia”, destacó el legislador.

De lo anterior, también reconoció el trabajo realizado por la Comisión legislativa de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, así como la disposición de las autoridades municipales y estatales que hicieron posible este acuerdo, que resolvió la indefinición legal en diversas colonias y puntos que representaban un conflicto de conurbación, aclarando a qué demarcación pertenece cada habitante, garantizando una inversión pública ordenada y la gestión de recursos económicos para impulsar infraestructura municipal.

Finalmente, Octavio Ocampo indicó que este valioso precedente, fortalece la coordinación entre municipios a través del diálogo, el respeto mutuo y el apego al marco institucional, lo que hace posible la construcción de cualquier acuerdo que ponga por delante el bienestar de la población y la estabilidad política de la región.