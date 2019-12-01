Reconoce Octavio Ocampo a las educadoras del oriente como el pilar fundamental de la niñez

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 12 de julio del 2026.- Al consolidar una intensa jornada de trabajo y cercanía con los sectores sociales de la región Oriente, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán Octavio Ocampo, encabezó la clausura oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Zona Escolar 073 de Preescolar, un evento de gran relevancia que congregó a maestras y personal directivo de 26 escuelas de la región.

Octavio Ocampo agradeció la invitación de la supervisora de la zona 073 de preescolar, la profesora Rosa Elena Gutiérrez Serrano y destacó que las maestras de educación preescolar representan el cimiento más noble sobre el que se construye el futuro, la paz y el desarrollo del estado, al ser quienes guían con paciencia y profesionalismo los primeros pasos de las niñas y los niños michoacanos.

"Hablar de recuperar la grandeza de Michoacán es hablar, de manera obligatoria, de dignificar la labor de nuestras educadoras. Hoy cerramos este ciclo escolar 2025-2026 reconociendo el esfuerzo diario de las maestras de estas 26 escuelas, quienes no solo enseñan; con un amor y una vocación inquebrantables, forjan valores, cuidan las infancias y sostienen el tejido social de nuestras comunidades desde las aulas. Mi sincero agradecimiento a la Mtra. Rosa Elena Gutiérrez Serrano por abrirnos este espacio; su trabajo merece todo el respaldo institucional y no el olvido presupuestal", afirmó Octavio Ocampo ante el gremio docente.

Durante el encuentro, Ocampo escuchó de primera mano las necesidades del sector educativo de la región Oriente, comprometiéndose a seguir impulsando desde el Congreso local iniciativas que garanticen mejores condiciones de infraestructura para los jardines de niños, así como herramientas pedagógicas dignas para el desempeño de sus labores legislativas.