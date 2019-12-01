Reconoce Octavio Ocampo 35 años de lucha y trabajo territorial del Frente de Gestión Social por Morelia, encabezado por Salvador Arvizu 

Morelia, Michoacán, 30 de octubre 2026.- El promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, celebró el 35 Aniversario de la lucha y trabajo del Frente de Gestión Social por Morelia, encabezado por Salvador Arvizu, un michoacano que a lo largo de estos años, ha mantenido presencia permanente en el territorio, acompañando a las y los morelianos a encontrar soluciones para sus necesidades.

Durante esta celebración, Octavio Ocampo reconoció también al equipo que ha acompañado a Salvador Arvizu durante estos 35 años, pues el trabajo social que han impulsado en la capital del estado, es una muestra de constancia, responsabilidad y sobre todo, de escucha y cercanía con los vecinos, dispuestos siempre a resolver las demandas más sentidas de la población.

“A lo largo de estos 35 años, el Frente de Gestión Social por Morelia, ha acompañado a las familias en exigencias fundamentales como la introducción de drenaje, la instalación de alumbrados públicos, regularización de colonias y mejoramiento de viviendas, demostrando que la única política que sirve, es la que se ejerce en las calles y no desde una oficina”, consignó.

Octavio Ocampo expresó que el PRD, reconoce en Salvador Arvizu a una persona que realmente representa los ideales del partido: el trabajo, la justicia y la paz social, por lo que refrendó su disposición para acompañarlo y juntos, construir una agenda que atienda realmente las necesidades que todos los días enfrentan las familias de Morelia.

“Así como Chava no ha dejado solas a las colonias, ustedes no dejen solo a Chava. Morelia necesita de mujeres y hombres comprometidos, que conozcan sus problemas y que estén dispuestos a trabajar para resolverlos. Recuperar la grandeza de Morelia significa trabajar por toda su gente”, concluyó.