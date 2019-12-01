Reconoce Morón avance de la transformación en Michoacán de la mano de Sheinbaum

Morelia, Michoacán., a 05 de julio de 2026.-Al respaldar los resultados de la gira de trabajo de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el profesor Raúl Morón Orozco reconoció el profundo avance que la Cuarta Transformación experimenta en el estado de Michoacán, consolidando un gobierno humano, cercano y que cumple cabalmente los compromisos asumidos con el pueblo.

Durante su gira por el municipio de José Sixtos Verduzco, en donde sostuvo una asamblea informativa, destacó la trascendencia del programa "Vivienda para el Bienestar", el cual tuvo una importante jornada en Morelia con la entrega de llaves a familias beneficiarias del desarrollo "Infonavit Camponubes". Esta acción forma parte de la ambiciosa meta de construir 1.8 millones de viviendas a nivel nacional durante el presente sexenio, devolviendo el derecho constitucional a un hogar digno y propio para la clase trabajadora.

El líder michoacano subrayó el impacto directo que estas políticas públicas tendrán en la entidad, detallando que se implementarán un total de 82 mil acciones de vivienda distribuidas estratégicamente: 50 mil a través del Infonavit, 20 mil mediante la Conavi y 12 mil por el Fovissste. Asimismo, celebró el acto de justicia social que representa la reestructuración de 97 mil 220 créditos que anteriormente eran impagables en el estado, aliviando la economía de miles de hogares de la región.

"Tal como lo ha manifestado nuestra presidenta, la Cuarta Transformación se define por el bienestar del pueblo. Hoy vemos un Michoacán donde los sueños se vuelven certezas jurídicas y patrimoniales. El incremento al salario mínimo, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y estas miles de nuevas viviendas demuestran que los recursos públicos se destinan a saldar las deudas históricas con los sectores que menos tienen", afirmó Raúl Morón.

Finalmente, coincidió con la visión de la mandataria federal en torno a los desafíos prioritarios en materia de tranquilidad social.