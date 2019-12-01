Muere mujer tras accidente de motocicleta en Apatzingán; adolescente resulta herido

Muere mujer tras accidente de motocicleta en Apatzingán; adolescente resulta herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:06:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Una mujer perdió la vida y un adolescente resultó lesionado tras un accidente de motocicleta registrado sobre la carretera Apatzingán–Aguililla.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron a los servicios de emergencia sobre un percance vial en la citada carretera, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Esteban Jovani “N”, de 16 años de edad, quien fue trasladado para recibir atención médica.

En el lugar también fue confirmada la muerte de María Guadalupe “N”, debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en el centro de Paracho, Michoacán 
App 911 Michoacán se actualiza y ahora detectará llamadas de extorsión en tiempo real
Accidente vehicular en la autopista Siglo XXI deja dos fallecidos y siete heridos a la altura de Arteaga, Michoacán
"No quiero ser una estadística más": activista exige investigar amenazas que recibió el viernes en Uruapan
Más información de la categoria
Emboscan a elemento de la Policía Municipal en Apatzingán; no sobrevivió
Identifican cuerpo de ingeniero desaparecido hace cinco meses en Concordia Sinaloa; suman 11 víctimas del mismo día
Atlético Morelia y Cruz Azul empatan 3-3 en intenso duelo de preparación
Claudia Sheinbaum destaca avances del programa Vivienda para el Bienestar durante entrega de casas en Morelia
Comentarios