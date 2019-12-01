Muere mujer tras accidente de motocicleta en Apatzingán; adolescente resulta herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:06:49

Apatzingán, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Una mujer perdió la vida y un adolescente resultó lesionado tras un accidente de motocicleta registrado sobre la carretera Apatzingán–Aguililla.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron a los servicios de emergencia sobre un percance vial en la citada carretera, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Esteban Jovani “N”, de 16 años de edad, quien fue trasladado para recibir atención médica.

En el lugar también fue confirmada la muerte de María Guadalupe “N”, debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.