Arden tres tráileres durante la madrugada en la Central de Abasto de Uruapan

Arden tres tráileres durante la madrugada en la Central de Abasto de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:07:16
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Uruapan, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Tres tráileres fueron consumidos por el fuego durante la madrugada de este domingo en las instalaciones de la Central de Abasto de Uruapan, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio fue reportado al número de emergencias, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras unidades o establecimientos cercanos.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y sofocar el incendio, el cual dejó únicamente daños materiales. No se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para determinar cómo comenzó el incendio.

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