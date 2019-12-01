Atacan a balazos a un hombre en restaurante de mariscos de Uruapan; fue hospitalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:37:07

Uruapan, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Magisterial, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue notificado al número de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para atender la situación.

Al llegar, los oficiales fueron informados de que la víctima ya había sido trasladada por particulares a un hospital para recibir atención médica debido a las heridas que presentaba.

La zona fue inspeccionada por las autoridades, mientras personal investigador inició las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y dar con el paradero del o los responsables.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del lesionado ni el móvil de la agresión.