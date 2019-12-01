Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 19:56:02

Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Aunque las cifras oficiales apuntan a una contención en los delitos de alto impacto como los homicidios, la incidencia criminal en el estado enfrenta un flanco vulnerable: la extorsión, delito que ha registrado un incremento exponencial, superando el 50 por ciento de aumento histórico comparado con la última década y cifras alarmantes reportadas por organismos como México Evalúa y el INEGI.

Reconoció que este ilícito representa un foco rojo para la entidad, impulsado principalmente por una "psicosis nacional" que aprovecha el temor de la ciudadanía.

Sobre los datos dados a conocer recientemente por México Evalúa y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, que sitúan a las unidades económicas locales bajo presión por este delito, Kuri González admitió que la problemática existe porque hay ciudadanos y empresarios que continúan cayendo en el engaño.

"Sí es rojo porque pues sí hay gente que sí cae. Hay por lo mismo a veces una psicosis nacional por lo que está habiendo a nivel nacional y creemos que puede ser cierto, y por eso es importante que nos avisen".

Enfatizó que el modus operandi de los extorsionadores no proviene de los centros penitenciarios locales. Al ser cuestionado sobre si se han revisado los penales del estado para descartar la operación de llamadas desde el interior, aseveró de forma tajante.

"Sí, totalmente. De los de Querétaro no. Está garantizando que los reclusorios estatales están blindados en este rubro”.

Respecto a las acciones gubernamentales para contener este incremento, Kuri apeló directamente a la corresponsabilidad ciudadana pues el eje de acción inmediato consiste en cortar la comunicación y reportar a las líneas de emergencia.

Pidió a la población perder el miedo infundado, recordar que se trata de un engaño virtual y colgar al primer intento de intimidación.

Solicitó a los ciudadanos dar aviso oportuno a las autoridades para que estas valoren si existe un peligro real o si se trata de una tentativa de fraude.

Pese a que las cifras del INEGI reflejan una preocupación latente en el sector empresarial respecto a la incidencia delictiva, el gobernador desestimó que esto frene la llegada de capitales.

Aseguró que Querétaro se mantiene como un imán de inversiones gracias a la certidumbre jurídica que ofrece el estado, un factor que se robustecerá aún más con la implementación de la nueva reforma judicial, el arbitraje y los mecanismos alternativos de solución de controversias.