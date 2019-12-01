Reconoce Marco Del Prete a ejidatarios por el cuidado de sus bosques en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de apoyos del Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, evento en el que aseguró que la Reserva de la Biósfera es un gran tesoro ambiental, que da beneficios al mundo entero.

Del Prete Tercero explicó que este modelo de trabajo se colabora con el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG), la SEDESU y las empresas, para que éstas últimas puedan compensar sus emisiones a través de un pago directo a los dueños de los bosques, es un recurso que les ayuda a cuidar sus tierras, a proteger el tesoro que beneficia a su comunidad.

“Nada me da más gusto que en este día se hagan 37 entregas, que representan más de ocho millones de pesos, es un dinerito que ustedes antes no venían, que antes no tenían, por eso es importante que ustedes nos ayuden a darle continuidad, porque solo necesitan hacer lo que ya hacían, les vamos a pagar por cuidar el bosque”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario estatal explicó que la biodiversidad es una parte importante de la vida, ya que sin los bosques de la Sierra Gorda no se tendrían los beneficios ambientales con los que se cuentan ahora, por lo que conminó a los presentes a seguir trabajando de la mano de la SEDESU para que obtengan un beneficio económico para sus familias.