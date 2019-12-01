Reconoce Leonel Godoy estructura de Torres Piña, pero sitúa a Raúl Morón como puntero para la coordinación de Morena

Morelia , Michoacán, a 6 de julio 2026.- En la recta hacia la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán, el diputado federal Leonel Godoy Rangel reconoció que, si bien el exsecretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, cuenta con una estructura política consolidada, las encuestas colocan al exalcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, como el perfil mejor posicionado para encabezar el proceso interno.

"Carlos Torres Piña tiene estructura, no lo dudo, pero Raúl Morón Orozco tiene todas las condiciones y encabeza las encuestas con diferencia para encabezar la coordinación estatal de Morena", declaró Godoy Rangel.

El legislador federal insistió en que la ventaja de Morón Orozco en las mediciones demoscópicas es sostenida. "Yo creo que va a ser competida, pero creo que el que sistemáticamente ha ganado todas las encuestas es Raúl Morón", puntualizó.

Godoy Rangel ubicó a Torres Piña y a Morón Orozco como los dos aspirantes masculinos de mayor conocimiento en el estado, y agregó a Ernesto Núñez como un tercer perfil registrado en la contienda. En la rama femenina, colocó en primer lugar a Fabiola Alanís, aunque evitó profundizar en el resto de las aspirantes.

Respecto a la proliferación de encuestas que colocan a distintos aspirantes como punteros, Godoy Rangel reconoció que algunas son pagadas, pero también existen ejercicios serios. "Hay de las dos: de las pagadas y de las serias. Y en las serias, el puntero es Raúl", concluyó.