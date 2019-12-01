Reconoce la FGE de Michoacán el trabajo del personal encargado de la procuración de justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 17:15:45

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Autoridades estatales encabezaron un acto en el que se destacó el trabajo del personal encargado de la procuración de justicia en Michoacán.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, entregó 30 reconocimientos a integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su desempeño en la integración de investigaciones y su aportación al fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante la ceremonia, el titular de la FGE expresó también un mensaje de condolencia tras la muerte de un elemento de la institución, ocurrida durante una agresión armada registrada en el crucero hacia la localidad de Huizontla, en el municipio de Aquila. En el ataque, el agente Javier Ramírez Rodríguez perdió la vida mientras regresaba a su centro de trabajo en Coahuayana, y otro compañero resultó herido.

Torres Piña señaló que este hecho no quedará sin castigo y aseguró que se actuará con todo el peso de la ley para garantizar justicia, al tiempo que manifestó respaldo total a la familia del elemento fallecido y al personal de la institución.

En el evento se reconoció a 10 agentes del Ministerio Público, 10 policías de investigación y 10 peritos, quienes conforman la llamada Tríada Investigadora, por su desempeño destacado en el esclarecimiento de delitos y la integración de carpetas de investigación con sustento jurídico y científico.

El fiscal general destacó que este tipo de distinciones no solo tienen un carácter protocolario, sino que representan un posicionamiento institucional sobre la importancia del trabajo técnico, jurídico y operativo que realiza diariamente el personal de la Fiscalía.

Asimismo, enfatizó que la coordinación entre las distintas áreas, Ministerio Público, Policía de Investigación y servicios periciales, es clave para consolidar investigaciones sólidas y evitar la impunidad, al integrar trabajo de campo, análisis especializado y toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, reiteró que la procuración de justicia debe mantenerse cercana a la ciudadanía, especialmente a las víctimas, con un enfoque sensible y responsable que garantice resultados.

Al acto también asistieron el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hugo Gama Coria; el diputado Baltazar Gaona García, presidente del Congreso del Estado; así como representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.