Reconoce Imcufide a atletas morelianos que conquistaron 36 medallas en la Paralimpiada Nacional Conade 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 18:53:56

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2026.- El director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva, recibió y reconoció a las y los atletas que representaron a la institución en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, donde conquistaron un total de 36 medallas: 10 de oro, 18 de plata y 8 de bronce, durante la justa celebrada en Jalisco.

Estos resultados reflejan la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar el deporte como una política pública que abre oportunidades, promueve la salud y permite desarrollar el talento local. A través del Imcufide, el Ayuntamiento brinda a las y los deportistas acceso a instalaciones y acompañamiento de entrenadores especializados para favorecer su preparación y desempeño en competencias de alto nivel.

“Quiero felicitarlos por poner en alto el nombre de Morelia y del estado con su destacada participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026. Quiero decirles que siempre contarán con el respaldo del municipio, tanto en instalaciones como con el equipo de entrenadores”, señaló Pablo César Sánchez Silva.

Como parte de estos apoyos, las y los integrantes del equipo de Imcufide cuentan con acceso gratuito a espacios acuáticos, así como con la preparación y asesoría de un cuerpo de entrenadores especializados, entre ellos Héctor Román Jiménez, Guadalupe Rojas y Yossarian Rosales.

A nombre de la delegación, el entrenador Héctor Román Jiménez agradeció el respaldo recibido y destacó los resultados obtenidos en las tres disciplinas en las que participaron.

“Estamos satisfechos con los resultados. Nos propusimos superar las 30 medallas y conseguimos más de esa meta, gracias al trabajo de las y los atletas y al acompañamiento que hemos recibido”, expresó.

La delegación del Imcufide estuvo integrada por 22 personas que compitieron en paranatación, paraacuatlón y paraatletismo, disciplinas en las que demostraron su capacidad y preparación deportiva.

Tras esta destacada participación, las y los atletas se preparan para sus próximos compromisos internacionales, entre ellos el Campeonato Mundial de Síndrome de Down, en Portugal; el Campeonato Panamericano Virtus, y la Serie Mundial de Paranatación, con competencias en Italia y España.