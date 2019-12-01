Reconoce Gaby Molina a Ireri Suazo como ejemplo de mujeres que abren camino

Reconoce Gaby Molina a Ireri Suazo como ejemplo de mujeres que abren camino
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:10:42
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Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- La entrega de la Presea Amalia Solórzano Bravo a la científica Dra. Ireri Suazo Ortuño reconoce el talento, la preparación y la contribución de las mujeres al desarrollo de Michoacán, destacó Gaby Molina.

Señaló que es fundamental reconocer y visibilizar las trayectorias de las mujeres que han aportado al desarrollo de la sociedad, vinculando el legado de Amalia Solórzano con el de mujeres contemporáneas que continúan abriendo camino desde el conocimiento, la educación, la ciencia y el servicio público.

Emocionada, compartió la semblanza de su amiga Ireri Suazo Ortuño, quien recibió del Ayuntamiento de Morelia la Presea Amalia Solórzano Bravo. Destacó que se trata de una mujer con la que comparte el espíritu de liderazgo femenino y compromiso social. Es licenciada en Biología y maestra en Conservación y Manejo de Recursos Naturales por la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, ambos grados obtenidos con mención honorífica.

Posteriormente obtuvo el grado de doctora en Ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora-investigadora de tiempo completo adscrita al Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; es investigadora del Estado de Michoacán, reconocimiento otorgado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán; cuenta con el Perfil PRODEP y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

Ha dirigido 67 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de impartir clases a más de mil 350 estudiantes de licenciatura y 45 de posgrado. Su labor académica se complementa con una destacada producción científica de 102 artículos publicados, 26 libros o capítulos de libro y 129 contribuciones en congresos nacionales e internacionales, así como su participación en 31 proyectos de investigación financiados por el CONACYT y la Universidad Michoacana.

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