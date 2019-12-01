Reconoce Felifer Macías labor de los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció el trabajo de las y los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, al considerarlos una parte esencial para construir un Querétaro con orden y futuro.

Felifer Macías destacó que la colaboración entre la sociedad civil organizada y el gobierno municipal permite impulsar acciones efectivas que mejoran la calidad de vida de las familias queretanas y procurar una igualdad de oportunidades para todas y todos.

El alcalde resaltó que gracias a la vocación de servicio y compromiso de las y los integrantes de los consejos, la ciudad avanza con obras y programas que responden directamente a las necesidades de cada zona, ya que son ellos los principales gestores y vigilantes del uso adecuado de los recursos públicos.

Felifer Macías subrayó que durante el segundo año de su administración, la obra pública se enfocará en atender la principal demanda ciudadana: la rehabilitación de drenes y drenajes. Por ello, el presupuesto del próximo año se destinará prioritariamente a resolver una de las necesidades más sensibles de la población.