Reconoce Felifer Macías labor de los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana en Querétaro

Reconoce Felifer Macías labor de los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 14:13:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció el trabajo de las y los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, al considerarlos una parte esencial para construir un Querétaro con orden y futuro.

Felifer Macías destacó que la colaboración entre la sociedad civil organizada y el gobierno municipal permite impulsar acciones efectivas que mejoran la calidad de vida de las familias queretanas y procurar una igualdad de oportunidades para todas y todos.

El alcalde resaltó que gracias a la vocación de servicio y compromiso de las y los integrantes de los consejos, la ciudad avanza con obras y programas que responden directamente a las necesidades de cada zona, ya que son ellos los principales gestores y vigilantes del uso adecuado de los recursos públicos.

Felifer Macías subrayó que durante el segundo año de su administración, la obra pública se enfocará en atender la principal demanda ciudadana: la rehabilitación de drenes y drenajes. Por ello, el presupuesto del próximo año se destinará prioritariamente a resolver una de las necesidades más sensibles de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se enfrentan integrantes del FNLS con elementos de seguridad; destrozaron dos tranvías en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán
La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina
Más información de la categoria
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
San Miguel del Monte opta por permanecer en el municipio de Morelia: Yankel Benítez
Visitará Claudia Sheinbaum zonas afectadas por las lluvias en Querétaro este lunes
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Comentarios