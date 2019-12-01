Reconoce Congreso del Estado de Michoacán y STASPLE a trabajadores mayor antigüedad al servicio del Poder Legislativo

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2026.- Con el objetivo de reconocer el trabajo y esfuerzo del personal que labora en el Congreso del Estado de Michoacán, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, participó en la entrega de reconocimientos de antigüedad a trabajadores de base y sindicalizados de este Poder Legislativo.

En el marco de esta actividad encabezada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), el presidente del Congreso del Estado, señaló que “este Poder Legislativo se sostiene, no sólo por sus leyes ni por quienes ocupamos temporalmente una responsabilidad pública como diputados, si no gracias a la gente trabajadora, a todo el personal que con su disciplina y responsabilidad garantizan cada sesión, cada dictamen, cada trámite de este Poder”.

El diputado presidente, Baltazar Gaona, destacó que la presencia de las y los trabajadores ha sido la base que da continuidad y estabilidad al trabajo parlamentario y reconoció los años de servicio de las y los galardonados por sus 10, 20, 30, 35, 40 y 45 años de labor.

Por su parte, el diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, subrayó que el servicio público que desempañan las y los trabajadores de este Congreso, es la que se queda para siempre, “ustedes son los que hacen que este poder funcione con eficacia y eficiencia”.

En su intervención, el Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, felicitó a todos y cada uno de los hoy condecorados, por el esfuerzo que han puesto en sus áreas, y reiteró la importancia que ellos tienen tanto para este Poder Legislativo como para el Sindicato.

En esta actividad, también estuvieron presentes los secretarios de Servicios Parlamentario y de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, Fernando Chagolla Cortes y Alejandro Estrada Salinas, además de integrantes del Comité Sindical, Edelmira Mendoza Moreno y Raymundo Romero Monroy.