Reconoce Congreso de Michoacán trayectoria de Amalia Solórzano con letras doradas en recinto legislativo

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Catalogando como una justicia histórica, la 76 Legislatura develó en letras doradas el nombre de “Amalia Solórzano Bravo”, en el frontispicio del recinto del Poder Legislativo, haciendo un reconocimiento a una mujer comprometida siempre en favor de las causas sociales.



En un acto solemne, encabezado por el diputado Baltazar Gaona, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, las y los integrantes de las familias Solórzano y Cárdenas, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como autoridades federales, estales y municipales, el Poder Legislativo reconoció la trayectoria de Doña Amalia, nacida un 10 de julio de 1911 en Tacámbaro, Michoacán.



Al hacer uso de la voz en representación de la Septuagésima Sexta Legislatura, la diputada Brissa Arroyo Martínez, quien propuso dicha inscripción, destacó la importancia de reconocer a Amalia Solórzano Bravo como una mujer que tiene un lugar ganado en la vida del México contemporáneo.



La legisladora, destacó la participación de Doña Amalia en la lucha por los derechos y reivindicaciones de las mujeres de su tiempo, pues en 1935 contribuyó a la creación del frente único pro-derechos de la mujer, “aprendió a tomar decisiones importantes tanto en su vida personal como en el carácter público en las múltiples tareas que desempeñó al lado del General Cárdenas, en los momentos decisivos del México postrevolucionario”, señaló la parlamentaria.

Arroyo Martínez, ejemplificó algunas de las destacadas acciones de Amalia Solórzano, como que en 1937 participó en la fundación del Consejo Nacional del Sufragio Femenino; y, en 2007 en España en el 2007, recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, el más alto reconocimiento civil que se concede a nacionales o extranjeros, siendo Doña Amalia la única mujer mexicana en recibirla, “por su trascendente papel en el recibimiento de 500 niños llegados a Morelia y por el auxilio a 30 mil españoles exiliados durante la Guerra Civil en aquel país”, dijo.



Asimismo, celebró las múltiples obras, acciones, y actividades que realizó a lo largo de su vida Doña Amalia, “llevando todas ellas, un gesto de solidaridad y generosidad, su vida, como lo pronunciara el propio Ingeniero Cárdenas, estuvo vinculada siempre a las causas de la justicia social, la igualdad, democracia y la paz”, concluyó la legisladora.



Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, a nombre de la familia de la familia Cárdenas Solórzano, resaltó que Amalia y Lázaro caminaron y soñaron juntos con un mejor país, “muchas historias y momentos tuvieron la influencia de la sensibilidad e inteligencia de Amalia, y aunque la responsabilidad política recaía en Lázaro Cárdenas, el consejo y sabiduría de ella siempre estuvieron presente”, expuso.



Con la voz entre cortada, el orador recordó el carácter de su bisabuela, entregado en las jornadas difíciles y risueña en las alegrías, “una michoacana y mexicana ejemplar, y sé muy bien que cada que se tenga que enfrentar una injusticia, darnos la mano, defender la paz, las libertades y la soberanía, el ejemplo de Amalia Solórzano será una guía en nuestro camino”, finalizó.