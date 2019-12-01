Reconoce Congreso de Michoacán trabajo de los medios de comunicación de todo el estado

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre del 2025.- La labor que hacen los medios de comunicación es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, aseguró la diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el marco del encuentro que sostuvo la 76 Legislatura con los diversos representantes de los medios de comunicación de todo el estado.

La diputada Giuliana Bugarini, manifestó que la información y la transparencia deben de ser principios fundamentales y ejes rectores de la vida pública en Michoacán, “ustedes son la puerta para que las y los michoacanos se enteren del trabajo que nosotros, sus representantes en el Poder Legislativo, hacemos, de cómo legislamos y del trabajo que hacemos en el Congreso del Estado”.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, señaló que desde esta 76 Legislatura, siempre se ha promovido la fluidez de la información, el respeto al trabajo de los diferentes medios de comunicación y se ha garantizado la libertad de expresión.

“Nosotros hemos trabajado y legislado en pro del gremio periodístico, siempre hemos buscado mejorar las condiciones para su labor informativa, porque reconocemos en las y los compañeros representantes de los medios de comunicación su ardua labor por mantener bien informados a las y los michoacanos”, agregó.

En su intervención, la diputada Belinda Iturbide Díaz, presidenta del Comité de Comunicación Social de la 76 Legislatura, destacó la importancia de generar las mejores condiciones para que las y los periodistas hagan siempre mejor su trabajo, además reiteró la importancia que tienen los medios de comunicación en la vida pública y democrática de Michoacán.

“Este encuentro representa no sólo un acercamiento distinto y amigable con los medios, sino el reconocimiento a su trabajo, a la información que vierten y que dan a conocer a la sociedad, porque una sociedad bien informada, es una sociedad capaz de generar cambios para el beneficio de Michoacán y su gente”, aseveró.

En este encuentro, estuvieron presentes diputadas y diputados integrantes de la 76 Legislatura, quienes convivieron con representantes de los diferentes medios de comunicación de todo el estado.