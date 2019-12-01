Reconoce Congreso de Michoacán a las enfermedades inmunes y sindemias en Ley de Salud

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- A fin de fortalecer la educación para la salud, la formación del personal, así como la continuidad del tratamiento y la prevención de complicaciones, las y los diputados reconocieron acciones de atención a las enfermedades autoinmunes y sindemias dentro de las atribuciones de la Secretaría de Salud, con especial referencia a las necesidades de las personas que viven con lupus.

Al reformar la fracción la fracción XIV del artículo 6° de la ley en mención, la Secretaría de Salud, al tratarse de enfermedades autoinmunes, incluido el lupus, tendrá que realizar acciones de detección y diagnóstico oportuno, atención integral, tratamiento, seguimiento y prevención de complicaciones.

Además, “promoverá la capacitación del personal de salud y la educación para la salud, y realizará estudios epidemiológicos, conforme a la evidencia científica y las disposiciones aplicables”, señala el dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, que estudió y analizó la propuesta del diputado Antonio Carreño Sosa.

Cabe destacar, que las y los diputados puntualizaron que el lupus es una enfermedad autoinmune de curso crónico que puede afectar distintos órganos y sistemas, señalando que la diversidad de sus manifestaciones dificulta su identificación y plantea la necesidad de favorecer el diagnóstico oportuno y la continuidad del tratamiento.

Asimismo, precisaron que las sindemias se refieren a la interacción de enfermedades o condiciones de salud en una población, influida por factores sociales y estructurales que agravan su carga. No son sinónimo de enfermedades autoinmunes, y su inclusión se conserva como materia de prevención y control, en congruencia con la Ley General de Salud, sin calificar al lupus por sí mismo como sindemia.

Al hacer uso de la voz, el diputado Antonio Carreño, destacó que esta reforma fue trabajada en coordinación con diferentes asociaciones civiles especializadas en la materia, la cual precisa acciones para la atención de enfermedades autoinmunes, en particular visibiliza el lupus, “que esta reforma sea el inicio para seguir reivindicando el tema del lupus y hacer justicia social por parte del Estado con los pacientes de esta enfermedad que deteriora y ataca el cuerpo humano”, exhortó.