Reconoce Clara Brugada a más de 40 mil trabajadores por su labor durante la justa futbolística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 15:47:41

Ciudad de México, a 20 de julio de 2026.- La conclusión de la celebración futbolística internacional en la capital del país estuvo marcada por un reconocimiento a quienes participaron en su operación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en el Zócalo la entrega de medallas a más de 40 mil trabajadores de distintas dependencias capitalinas por su labor en la organización y coordinación de las actividades realizadas durante los 39 días del torneo.

En la Plaza de la Constitución, que continúa habilitada como espacio para la afición, la mandataria destacó que el esfuerzo del personal permitió que la ciudad enfrentara con éxito el reto de albergar miles de actividades y visitantes.

"Gracias a ustedes la Ciudad de México tuvo una gran victoria y metió muchos goles durante el Mundial. Gracias a ustedes obtuvimos una gran victoria sobre los que querían que la ciudad fracasara, sobre todo, antes de la inauguración. Ustedes demostraron que ninguna profecía del caos puede más que miles y miles de mujeres y hombres que deciden servir con profesionalismo, generosidad y amor por su ciudad", expresó.

Acompañada por integrantes de su gabinete, Brugada afirmó que la labor de trabajadores de áreas como limpia y otras dependencias hizo posible que el evento fuera recordado por su ambiente, organización y participación ciudadana.

"Gracias a ustedes, otro Mundial fue posible: uno abierto, democrático, gratuito, seguro, participativo y profundamente humano", señaló.

Ante más de 10 mil asistentes, la jefa de Gobierno resaltó el trabajo realizado en distintos puntos de la capital, como el Zócalo, el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y los 18 festivales futboleros organizados en diversas zonas de la ciudad.

Asimismo, reconoció la coordinación entre el Gobierno capitalino y el Gobierno de México, especialmente a través del operativo Kukulcán, implementado para reforzar la seguridad y la logística durante el desarrollo del torneo.

Finalmente, Brugada dedicó un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su participación durante la clausura del certamen deportivo y destacó el papel que desempeñó en la representación del país a nivel internacional.