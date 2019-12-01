Reconoce Belinda Iturbide trabajo de Fiscalía Michoacán en caso Maritza E.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:10:43

Morelia, Michoacán a 12 de diciembre de 2025.- La diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz reconoce el trabajo de la Fiscalía General de Michoacán y de su titular, Carlos Torres Piña, tras la detención de Luis Felipe D., presunto responsable del secuestro de Maritza E. en Uruapan.

La diputada de la 76 Legislatura Local, expresó su respaldo al trabajo conjunto realizado por la Fiscalía de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que permitió la detención del presunto secuestrador y la localización con vida de las menores Maritza Natalia D. y Sofia Camila D.

"Es un ejemplo claro de que con acciones firmes y coordinadas, se puede avanzar en el combate a la impunidad y garantizar la seguridad de las familias michoacanas", señaló Iturbide Díaz.

La legisladora también destacó el compromiso del fiscal Carlos Torres Piña y su equipo para llevar a cabo investigaciones efectivas y proteger a los ciudadanos. "Su trabajo es fundamental para construir un Michoacán más seguro y justo", agregó.

La detención de Luis Felipe D. se suma a los esfuerzos del gobierno de Michoacán para combatir la delincuencia y proteger a las víctimas de secuestro y otros delitos.