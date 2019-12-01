Reconoce Baltazar Gaona 50 años de lucha sindical y compromiso educativo del SPUM

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Defender la educación pública también significa proteger los derechos laborales y reconocer la dignidad de quienes dedican su vida a formar nuevas generaciones, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, durante la conmemoración del 50 aniversario del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).

El legislador reconoció las cinco décadas de historia, organización y lucha sindical de las y los profesores nicolaitas, al destacar que sus conquistas laborales son resultado del esfuerzo colectivo de generaciones de docentes que han contribuido al fortalecimiento de la Universidad Michoacana.

“Detrás de cada maestro hay una familia, años de esfuerzo y una vida dedicada a compartir conocimientos. Defender la educación pública también significa defender la dignidad de quienes la hacen posible, porque no podemos hablar de una universidad fuerte si no reconocemos y respetamos los derechos de sus trabajadores”, expresó Baltazar Gaona.

Asimismo, felicitó al secretario general del SPUM, Ramiro Silva Orozco, así como a las y los integrantes del sindicato, profesores en activo y jubilados, por mantener viva una organización que durante medio siglo ha acompañado las demandas laborales del magisterio universitario y ha sido parte de la historia de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán.

Gaona García recordó que la educación y la justicia social deben caminar juntas, tal como lo planteó José María Morelos en los Sentimientos de la Nación, al defender mejores condiciones de vida para quienes trabajan. En ese sentido, sostuvo que reconocer la labor docente también implica escuchar sus necesidades, respetar sus derechos y brindar certeza a sus familias.

“Un maestro puede terminar su jornada, pero sus enseñanzas permanecen durante toda la vida. Están presentes en cada médico, ingeniero, abogado o profesionista que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, reconocer a nuestros profesores no debe quedarse en las palabras, sino reflejarse en el respeto a sus derechos y en mejores condiciones para desempeñar su labor”, concluyó.