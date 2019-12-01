Reconoce Alfonso Martínez al entrenador Arturo Menchaca por su labor formando campeones para México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 13:29:03

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió al clavadista Osmar Olvera y a su entrenador Arturo Menchaca.

El entrenador michoacano fue reconocido por el H. Ayuntamiento de Morelia con el Galardón Deportivo Municipal “Bertín Aguilar Pérez” 2025, por su labor formando campeones para México.

El alcalde, dio a conocer a través de sus redes sociales, que felicitó a ambos por su esfuerzo y disciplina.

Los primeros acercamientos de Arturo en el deporte fueron en su niñez cuando practicó taekwondo, natación y futbol americano, por lo que decidió estudiar la licenciatura en educación física, pero los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 lo llevaron a querer adentrarse en el alto rendimiento y prepararse con una maestría en esta área, tiempo después, encontró su gusto por los clavados cuando entró al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) como analista técnico en 2018.







