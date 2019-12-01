Recomienda la SSPC evitar caer en el "vamping" y hacer uso excesivo de dispositivos móviles antes de dormir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 19:47:08

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar hacer “vamping”.

El “vamping”, hace alusión a un vampiro y al envío de mensajes, por lo que las personas se desvelan frente a una pantalla, en teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles o consolas de videojuegos.

Por dicha práctica y hacer uso excesivo de dispositivos móviles antes de dormir, se pueden tener problemas en la salud física y mental, además de alteraciones en el sueño, bajo rendimiento escolar o laboral, cambios en los hábitos alimenticios e incremento a la exposición del ciberacoso.

La SSPC comparte una serie de recomendaciones para evitar los efectos: