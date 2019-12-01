Recomienda la SSPC evitar caer en el "vamping" y hacer uso excesivo de dispositivos móviles antes de dormir

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar hacer “vamping”.
El “vamping”, hace alusión a un vampiro y al envío de mensajes, por lo que las personas se desvelan frente a una pantalla, en teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles o consolas de videojuegos.
Por dicha práctica y hacer uso excesivo de dispositivos móviles antes de dormir, se pueden tener problemas en la salud física y mental, además de alteraciones en el sueño, bajo rendimiento escolar o laboral, cambios en los hábitos alimenticios e incremento a la exposición del ciberacoso.
La SSPC comparte una serie de recomendaciones para evitar los efectos:
- Establecer límites: Definir horarios para el uso de celulares y otros dispositivos digitales
- Mantener rutinas de sueño: Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días
- Reducir el uso de tecnología antes de dormir: Apagar los dispositivos entre 30 y 60 minutos antes de acostarse
- Realizar actividades relajantes previas al descanso: La lectura o práctica de ejercicios de respiración
- Fomentar la educación digital: Crear conciencia sobre los efectos sobre la falta de sueño
- Implementar controles parentales: Supervisar el tiempo de uso de los dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes
- Promover actividades en familia y reducir la exposición excesiva de los menores a los dispositivos electrónicos.
- Buscar apoyo profesional: Ante señales de falta de sueño, irritabilidad o bajo desempeño escolar, se recomienda acudir con especialistas para recibir la orientación adecuada.