Recolectores de Morelia señalan falta de apoyo municipal para establecer centros de transferencia

Recolectores de Morelia señalan falta de apoyo municipal para establecer centros de transferencia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 16:07:11
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Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.— Karina Tapia Báez, líder y representante de la empresa recolectora Retirem, lanzó una fuerte crítica contra la inacción de las autoridades municipales de Morelia, señalando que la falta de voluntad política y organización impide el avance hacia una gestión integral de residuos, a pesar de las propuestas claras del gremio.

Tapia Báez expuso que la baja cultura de separación ciudadana se ve agravada por la falta de infraestructura y apoyo logístico del Ayuntamiento, lo que genera un círculo vicioso de contaminación.

"De qué nos sirve a nosotros hacerlo separado si viene el carretón de la basura y se lleva todo junto. Entonces es   generalizado el problema. Desde nosotros hasta la ciudadanía no hay culpables, todos somos responsables de lo que estamos realizando y que no haya una cultura como debe ser," declaró la representante, quien lleva más de 20 años en el sector.

La propuesta ignorada: Centros de transferencia

La propuesta  del gremio es la creación de centros de transferencia para que cada organización pueda procesar y separar adecuadamente los materiales. Tapia Báez indicó que ya han solicitado al municipio el apoyo para establecer estos espacios, pero la respuesta ha sido nula.

La líder de Retirem enfatizó el impacto ambiental y económico que se está perdiendo:

"Si recuperamos el 80% y el 20% se vaya al relleno sanitario, en lugar de aprovechar al revés, nada más un 20 y el 80 se vaya al relleno... Pero para eso necesitamos un lugar amplio, necesitaríamos, eso sí, vuelvo a insistir, el lugar es primordial".

Para facilitar la separación en origen, el gremio también ha propuesto calendarizar las rutas, destinando días específicos para la recolección de residuos orgánicos y otros para los inorgánicos, tal como se hace en otras ciudades.

La representante concluyó señalando que, sin el apoyo municipal para infraestructura y logística, las iniciativas de los recolectores para sanear la ciudad y reducir la carga del vertedero municipal quedan estancadas.

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