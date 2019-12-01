Hallan a un hombre sin vida en la colonia La Soledad, Tarímbaro

Hallan a un hombre sin vida en la colonia La Soledad, Tarímbaro
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Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 15:36:31
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Tarímbaro, Michoacán, 18 de abril de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un lote baldío ubicado en la avenida Oscar Chávez, en la colonia La Soledad, de esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, estaba esposado y tenía los ojos vendados,  restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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