Reciben productores apoyos con valor de 13 mdp en Landa de Matamoros

Reciben productores apoyos con valor de 13 mdp en Landa de Matamoros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:55:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Landa de Matamoros, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de beneficiar a 268 productores de Landa de Matamoros, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, realizó la entrega de apoyos con una inversión tripartita con valor de 13 millones 305 mil pesos, con cuatro millones de pesos de recursos estatales, cuatro millones, aportación municipal y 5.3 millones de pesos de aportación de los beneficiarios, con el objeto de fortalecer los procesos en las unidades de producción del sector primario.

“En Landa es gente que trabaja, gente que le echa muchas ganas pero a veces que no pueden solos y por eso se acerca con nosotros. Vamos a ver cómo vienen los programas y en cuanto se empiece a liberar el presupuesto vamos viendo de qué manera los podemos ayudar. Afortunadamente se logra hacer esta combinación de recursos en la que me parece lo tienen más que claro; en el que  dependiendo de lo que hayan solicitado”, señaló.

Dicho programa permite conjuntar recursos económicos, que se traducen en implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, entre otros proyectos productivos que fomenten el crecimiento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la zona serrana.

Al tomar la palabra, la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Benítez Maldonado, a nombre de las y los presentes, reconoció el apoyo incondicional de la SEDEA y Gobierno del Estado y su compromiso con los trabajadores del campo de este municipio.

“Seguir trabajando en equipo para poder sacar estos trabajos adelante. Y claro ustedes porque con su trabajo diario de todos los días en el campo, pues obviamente pueden hacer de estos apoyos todo lo provechoso para su terreno, para sus animales, para todo lo que ustedes vayan a implementar cada una de estas herramientas y cada uno de estos equipos”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Dictan prisión preventiva a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua
Ataque con artefacto lanzado desde un dron contra funcionaria en Santiago Maravatío deja sólo daños materiales
Más información de la categoria
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
HMG coloca a Grecia Quiroz en segundo lugar rumbo a la gubernatura; Morón lidera preferencias en Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro
Comentarios