Reciben productores apoyos con valor de 13 mdp en Landa de Matamoros

Landa de Matamoros, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de beneficiar a 268 productores de Landa de Matamoros, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, realizó la entrega de apoyos con una inversión tripartita con valor de 13 millones 305 mil pesos, con cuatro millones de pesos de recursos estatales, cuatro millones, aportación municipal y 5.3 millones de pesos de aportación de los beneficiarios, con el objeto de fortalecer los procesos en las unidades de producción del sector primario.

“En Landa es gente que trabaja, gente que le echa muchas ganas pero a veces que no pueden solos y por eso se acerca con nosotros. Vamos a ver cómo vienen los programas y en cuanto se empiece a liberar el presupuesto vamos viendo de qué manera los podemos ayudar. Afortunadamente se logra hacer esta combinación de recursos en la que me parece lo tienen más que claro; en el que dependiendo de lo que hayan solicitado”, señaló.

Dicho programa permite conjuntar recursos económicos, que se traducen en implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, entre otros proyectos productivos que fomenten el crecimiento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la zona serrana.

Al tomar la palabra, la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Benítez Maldonado, a nombre de las y los presentes, reconoció el apoyo incondicional de la SEDEA y Gobierno del Estado y su compromiso con los trabajadores del campo de este municipio.

“Seguir trabajando en equipo para poder sacar estos trabajos adelante. Y claro ustedes porque con su trabajo diario de todos los días en el campo, pues obviamente pueden hacer de estos apoyos todo lo provechoso para su terreno, para sus animales, para todo lo que ustedes vayan a implementar cada una de estas herramientas y cada uno de estos equipos”, concluyó.