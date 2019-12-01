Recibe tu chip D4TA también al interior del estado: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que la entrega de chips del programa D4TA se extiende a diversas regiones de la entidad, con el objetivo de que estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y tecnológicos cuenten con conectividad gratuita. Esta acción, enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, asegura herramientas tecnológicas para la formación académica en todo el territorio estatal.

Bajo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el impulso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de quien surgió originalmente esta iniciativa, el programa busca reducir la brecha digital entre la juventud. La titular de la política educativa en la entidad señaló que este esfuerzo institucional permite que el acceso a internet llegue directamente a los planteles educativos y centros regionales, evitando que la falta de recursos detenga el trayecto escolar de las y los alumnos.

La distribución de las tarjetas SIM se realizará hasta el 27 de marzo en sedes como los institutos tecnológicos superiores de Uruapan y Zamora, donde se brinda la atención de 10:00 a 17:00 horas. Asimismo, en el puerto de Lázaro Cárdenas, la Universidad Politécnica recibe a los beneficiarios para la entrega de este apoyo que fomenta el desarrollo comunitario y educativo.

Otras sedes operativas que mantienen la atención hasta el 27 de marzo incluyen los institutos tecnológicos superiores de Ciudad Hidalgo y Apatzingán, con un horario de servicio de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas. Para recibir el chip, los interesados deben presentar copia de su identificación oficial (INE) y la CURP; en el caso de la comunidad nicolaita, se requiere adicionalmente la impresión de su carga de materias del portal SIIA o su credencial vigente.