Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2026.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, recibió en el Complejo de Seguridad Rhino a Fernando Martín Bernal, comisario general y segundo jefe del Cuerpo de la Policía de Madrid. Durante la visita, conoció las acciones de inteligencia y operación que realiza la Policía Estatal para fortalecer la seguridad de las familias queretanas.

El recorrido incluyó los campos de tiro y el área de inteligencia, donde se mostraron los espacios de entrenamiento policial y las herramientas tecnológicas que respaldan el trabajo de campo. También estuvieron presentes la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado de Querétaro, Erika Patricia González Maciel, y la coordinadora de Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Ivette Hidalgo Lozano.